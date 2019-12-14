أبها يخطف لقب الناشئين ووج يسرق الأنظار

محمد السعران(صدى):

جدد فريق أبها للتايكوندو انتصاراته وهيمنته على الانجازات بتحقيقه لقب بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لدرجة الناشئين ب (462) نقطة بقيادة المدرب الوطني منصور عسيري وحل فريق وج من الطائف في المركز الثاني ب (384) نقطة فيما جاء فريق أكاديمية جدة في المركز الثالث ب (304) نقاط .

وعلى صعيد درجة البراعم انتزع فارس الطائف فريق وج لقب البطولة ب (389) نقطة بقيادة المدربين الوطنيين نايف النهدي وأحمد الفيفي وجاء أبها وصيفاً ب (291) نقطة وحل فريق جدة ثالثاً ب (282) نقطة .وشارك في الصراع أكثر من (٤٠٠)لاعب

وشهدت البطولة التي أختتمت أمس في صالة صالة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تواجداً كبيراً لفرق تشارك للمرة الأولى (كالأخدود والوطن وفيفا وضباء والأنصار)و خطف فريق وج الأنظار بنيله لقبين وظهر فريق أحد في الأدوار النهائية مما يؤكد ارتفاع قوة المنافسة بين المشاركين ، كما قدم حكام البطولة مستوىً فنياً رائعاً بقيادة رئيس اللجنة الدولي فايز السلولي . من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأستاذ ثامر السعران بالمستوى الذي قدمته الفرق وارتقاء مستوى الحكام وتعاملهم مع الفئات السنية وتفاعل المدربين مع التعليمات التي اسهمت في تغييب الاحتجاجات .

وتوج الأبطال مندوب الهيئة العامة للرياضة بجدة الأستاذ تركي الغانمي

وحضر منافسات البطولة أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ سامي راشد الطلب والجهاز الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو والعديد من عشاق اللعبة .