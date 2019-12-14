شيرين أبو العز تندم على ما اعتبرته يوما ذات قيمة

السبت 14
ديسمبر
الله مقسم الارزاق في الحياة..البشر اشكال ومراتب في الجمال وتفصيل الأجسام
كذلك النبات فرق بين المنجا السودانية والكينية وبين السكري القصيمي وغيره من التمور وبين الخروف الحري والخروف البربري.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله مقسم الارزاق في الحياة..البشر اشكال ومراتب في الجمال وتفصيل الأجسام
كذلك النبات فرق بين المنجا السودانية والكينية وبين السكري القصيمي وغيره من التمور وبين الخروف الحري والخروف البربري.