شركة إميرسون تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالخبر وينبع 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة عن توافّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الخبر، وينبع.

ولفتت الشركة إلى الوظائف المتاحة على مسمى مراقب مشروع، بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلي حاحتها لمراقب المستندات، مشترطة حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مبينة أنها لديها وظيفة شاغرة علي مسمى مدير المبيعات بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وآبانت الشركة أنها بحاجة لأخصائي ميدانيربشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، أو هندسة الأجهزة).

وأبانت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة التفاصيل يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنا