ظهور جديد للفنانة شمس البارودي برفقة أسرتها

القاهرة(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.

وظهرت شمس البارودي فى الصورة وهى بجانب عدد من أفراد أسرتها، وترتدى الحجاب ونظارة طبية ، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلباب منزلى .

يٌشار أنه نفت مصادر مقربة من الأسرة، تداول أخبار بعودة شمس البارودي للفن والأضواء مجددا، وأكدت عدم تفكيرها في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت “في عز شهرتها”، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.