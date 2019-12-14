بالفيديو.. عزيزة جلال تغني «مستنياك» قبل حفلها بشتاء طنطورة

العلا(صدى):

يشهد الموسم الثاني في شتاء طنطورة حفل الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، التي تعود إلى أضواء المسرح، يوم 26 ديسمبر الجاري بعد غياب عن الساحة الفنية، في موعد يترقبه الجمهور.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو، عزيزة جلال وهي تغني أغنيتها الشهيرة ” مستنياك ” لتطرب المستمعين على مائدة الطعام، وذلك في تشويق لجمهور شتاء طنطورة بمزيد من الطرب.

وعلى جانب آخر، يعود الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي يوم الـ27 من ديسمبر، لتقديم حفل مميز يُهدي ” العلا ” من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة.