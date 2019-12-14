راغب علامة يُطالب برفع الحصانات عن السارقين للأموال العامة
طالب الفنان اللبناني، راغب علامة، القضاء اللبناني بمحاسبة جمیع “السیاسیین السارقین” واسترداد الأموال المنھوبة منھم ، قائلاً ، ” الله يمھل ولا يھمل.. على القضاء أن يحاسب وبكل جرأة كل فاسد وكل سارق، مھما علا شأنه ” .
وطالب علامة في تغريده له عبر تويتر ، برفع الحصانات عن السارقين للأموال التي هي أموال العامة، مُشيراً إلى أن لبنان هو بلد الحق والقانون، و”الأموال المنھوبة ھي أموالنا وجھدنا وعرق جبیننا.. والفاسدون وأتباعھم يتنعمون بھا.. لا للحصانات على السارقین، ولا للمجرمین والزعران .. يجب أن يعود بلدنا بلد القانون و الحق والعدل”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 28 دقيقة
70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية
طهران تغدق على حزب الله 200 مليون سنويًا للإنفاق العسكري.. و25 مليونًا مساعدات غذائية وأغطية
الجمعة – 18 جمادى الأولى 1437 هـ – 26 فبراير 2016 مـ
بيروت: «الشرق الأوسط»
وثق تقرير دولي حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنان خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2015، مقارنة بالتقديمات الإيرانية للبلاد، كاشفًا أن الهبات والمنح التي قدمتها المملكة للبنان، تناهز الـ70 مليار دولار، فيما لا تتعدى التقديمات الإيرانية للحكومة مبلغ الـ100 مليون دولار، بموازاة تقديم 200 مليون دولار سنويًا لحزب الله.