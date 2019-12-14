راغب علامة يُطالب برفع الحصانات عن السارقين للأموال العامة

بيروت(صدى):

طالب الفنان اللبناني، راغب علامة، القضاء اللبناني بمحاسبة جمیع “السیاسیین السارقین” واسترداد الأموال المنھوبة منھم ، قائلاً ، ” الله يمھل ولا يھمل.. على القضاء أن يحاسب وبكل جرأة كل فاسد وكل سارق، مھما علا شأنه ” .

وطالب علامة في تغريده له عبر تويتر ، برفع الحصانات عن السارقين للأموال التي هي أموال العامة، مُشيراً إلى أن لبنان هو بلد الحق والقانون، و”الأموال المنھوبة ھي أموالنا وجھدنا وعرق جبیننا.. والفاسدون وأتباعھم يتنعمون بھا.. لا للحصانات على السارقین، ولا للمجرمین والزعران .. يجب أن يعود بلدنا بلد القانون و الحق والعدل”.