« الأرصاد » تحذر من تقلبات جوية عنيفة تضرب بعض مناطق المملكة غداَ

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت من تقلوبات جوية تشهدها بعض مناطق المملكة غداً الأحد وبعد غد .

وتوقعت “الأرصاد ” هطول أمطار رعدية وتساقط زخات برد مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 45كم / الساعة .

وأكدت أن تلك الحالة ستؤثر على مكة مكرمة ” العاصمة المقدسة ، والطائف ، وميسان ، وأضم ، والليث ، والقنفذة ، والخرمة ، تربه ، والمويه .

كما تؤثر على منطقة الرياض ” الرياض العاصمة ، وعفيف ، والدوادمي ، والزلفى ، والغاط ، وشقراء ، ورماح ، والخرج ، والدرعية ” .

وستتأثر المحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم ، وطريف وعرعر ورفحاء بالحدود الشمالية .

في سياق متصل ، ستشهد المنطقة الشرقية نفس الحالة الجوية وتشمل “الدمام ، الأحساء ، والجبيل ، القطيف ، والخبر ، والقيصومة ، حفر الباطن ، والنعيرية ، والخفجي .

كما تشمل التقلبات منطقة الباحة من “الباحة ، وبلرجشي ، وقلوة ، والمخواه ، والمندق ” ، إضافة إلى أبها ، وخميس مشيط ، والنماص ، وبيشة ، والمجاردة ، ومحايل ، وبارق ، والبرك ، ورجال ألمع بعسير .

كما حذرت “الأرصاد ” منطقة جازان من التقلبات والأمطار الرعدية وتشمل ” العارضة ، والدرب ، وفيفاء ، وهروب ، وجازان ، وصبيا ، والطوال ، وأبوعريش ، وفرسان .