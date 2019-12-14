فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب الرئيس لـ طوائف المهن بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

يشهد غدًا الأحد فتح باب تسجيل الناخبين؛ لاختيار رئيس ونائب الرئيس لعدد من ‏طوائف المهن بمحافظة جدة.

ويستمر فتح باب التسجيل لمدة 4 أسابيع، على أن يتم فتح باب ‏التقدم للترشح 1441/6/1هـ.‏‎

وعن الشروط، أوضحت أمانة المحافظة أنه على المتقدم التسجيل في قائمة ‏الناخبين، أن يكون نشاطه مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة.

كما شددت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب بضرورة ‏إحضار ‏رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول، يوم ‏التصويت‏.‏

‏وسيتم التسجيل عبر موقعها الإلكتروني وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا ‏يقل ‏عمره عن 30 عامًا.

– يمارس نشاطه المهني لمدة عام على ‏الأقل‏.

– أن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة ‏والكتابة، ‏ولائقًا من الناحية الصحية.‏

وأكدت الأمانة على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، ‏وأنه لن يتم التعامل مع الوكلاء أو المفوضين.‏

وأشارت إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ يوم 20/8/1441، وذلك في مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏الثقافي بـ ” أبرق الرغامة ” ، من الساعة الخامسة إلى ‏العاشرة مساءً.‏