فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب الرئيس لـ طوائف المهن بجدة
يشهد غدًا الأحد فتح باب تسجيل الناخبين؛ لاختيار رئيس ونائب الرئيس لعدد من طوائف المهن بمحافظة جدة.
ويستمر فتح باب التسجيل لمدة 4 أسابيع، على أن يتم فتح باب التقدم للترشح 1441/6/1هـ.
وعن الشروط، أوضحت أمانة المحافظة أنه على المتقدم التسجيل في قائمة الناخبين، أن يكون نشاطه مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة.
كما شددت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب بضرورة إحضار رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول، يوم التصويت.
وسيتم التسجيل عبر موقعها الإلكتروني وفقًا للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يقل عمره عن 30 عامًا.
– يمارس نشاطه المهني لمدة عام على الأقل.
– أن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة والكتابة، ولائقًا من الناحية الصحية.
وأكدت الأمانة على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، وأنه لن يتم التعامل مع الوكلاء أو المفوضين.
وأشارت إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ يوم 20/8/1441، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بـ ” أبرق الرغامة ” ، من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً.
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