10244 مستفيد من البرامج العلاجية والتوعوية لمكافحة التدخين بحفرالباطن

سعيد العجل(صدى):

قدمت صحة حفرالباطن خدماتها العلاجية والوقائية لـ10,244 مستفيد لعام 2019 من خلال الأنشطة والحملات التوعوية لمكافحة التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والجهات الحكومية والمجمعات التجارية حيث بلغ عدد المقلعين عن التدخين 230 شخص ، فيما تخطى عدد المراجعين 2199 مراجعاً ، واستفاد من الحملات التوعوية 7,469 مستفيد،كما استهدفت المدخنين في السجون عبر مبادرة سجون بلا تدخين وأقلع 50 شخصًا وقدمت خدماتها العلاجية لـ60 شخص واستفاد من التوعية 236 مستفيد ، وتم إنشاء جناح خاص خالي من التدخين

ونفذت صحة حفرالباطن خدماتها العلاجية

عبر 16 عيادة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتحفيزهم لإتخاذ القرار بأنفسهم من أجل رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع