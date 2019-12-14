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بالفيديو.. سائحة كندية تتحدث عن زيارتها للمملكة والأسر التي استضافتها 

بالفيديو.. سائحة كندية تتحدث عن زيارتها للمملكة والأسر التي استضافتها 
نايف السالم(صدى):

تحدثت الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها للمملكة والأسر التي استضافتها، قائلة:” أسعدني جدا قرار المملكة بفتح الأبواب للسياح”، لافتة:” الشئ الذي فاجأني جدا في المملكة قبل مجيئي للمملكة اعتقدت أنها عبارة عن صحراء ولكن وجدت مدن ومبان كثيرة”.

وأضافت دينيس:” فضلت الإقامة مع السكان المحليين لأنني أردت تجربة الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها”، موضحة:” باعتباري امرأة تزور المملكة لوحدها فالبلد آمنة جدا”.

ولفتت دينيس:” حصلت على إجابات جميع الأسئلة  التي طرحتها”،  وحول ما يتعلق بحرية المرأة:” أرى أن المرأة تتمتع بكامل حريتها حيث بإمكانها الآن قيادة السيارة ولها الاختيار في ارتداء العباءة والحجاب حسب رغبتها”.

ووصفت دينيس المملكة بأنها بلد جميل تحوي مناظر رائعة ومذهلة، مشيرة:” الناس هنا لطيفون للغاية”، متابعة:”أشكر الجميع في هذا البلد علي كل ما فعلوه من أجلي”.


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