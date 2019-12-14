«البيئة»: تحصين وردم 909 بئرًا مكشوفًا في الرياض ومكة المكرمة وتبوك وحائل

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحصينها وردمها لعدد 909 بئرًا مهجورًا في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك، وحائل، بالتنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضحت الوزارة أنها حصنت وردمت 441 بئراً في الرياض منها 98 في المزاحمية، و319 في حوطة بني تميم، و24 في الخرج، إضافة إلى 204 بئراً في مكة المكرمة، منها 71 في رنية، و23 في الحرازات، و47 في ذهبان، و18 في أبو جمالة، و44 في الغطغط، وبئرًا واحدًا في حي التحلية.

وفي منطقة تبوك، أفادت الوزارة أنه تم ردم 55 بئرًا في كل من العين، البدع، ليمونة، الدغيبج، العنبجة، ومراكز مرخ، وذرفي، والحرة، الشبعان، وأم غواشي، وقرية سمنه، فيما أشارت إلى أن عدد الآبار التي تم ردمها وتحصينها بمنطقة حائل بلغت 209 بئرًا منها114 بئرًا في قفار، و88 في قصر غياض، وأخيرًا 7آبار في أملاك الصقر.

يذكر أن ردم هذه الآبار وتحصينها تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحصين وردم 2450 بئراً في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال، والتي انطلقت في 24/4/1439هـ، وتستهدف الوزارة ردم 1200 بئرًا خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير اللجان المشتركة الواردة من الإدارة العامة للمياه، وقد أتاحت الوزارة نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابط: اضغط هنا او هنا

ومن خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط اضغط هنا

بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.