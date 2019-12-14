« رجل » يقتل زوجته خنقا بيديه بسبب رفضها الإنجاب منه

القاهرة(صدى):

أقدم ” رجل ” على قتل زوجته خنقًا بيديه بإحدى قرى صعيد مصر؛ بسبب رفضها الانجاب منه.

وتفصيلآ، ألح المتهم على زوجته البالغة من العمر ” ١٨ عامًا ” من أجل الإنجاب بسرعة، إلا أنها رفضت الأمر وطالبته بالعودة لدراستها.

وهددته ” الزوجة ” بأنها إن لم تذهب للمدرسة ستتركه، لكنه أطبق عليها بكلتا يديه ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الزوج ” واعترف بجريمته، مبينًا أنه لم يقصد إزهاق روحها ولكنه كان يهددها بالقتل ليجعلها تقلع عن فكرة العودة للمدرسة مرة أخرى.