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  3. « رجل » يقتل زوجته خنقا بيديه بسبب رفضها الإنجاب منه

« رجل » يقتل زوجته خنقا بيديه بسبب رفضها الإنجاب منه

« رجل » يقتل زوجته خنقا بيديه بسبب رفضها الإنجاب منه
القاهرة(صدى):

أقدم ” رجل ” على قتل زوجته خنقًا بيديه بإحدى قرى صعيد مصر؛ بسبب رفضها الانجاب منه.

وتفصيلآ، ألح المتهم على زوجته البالغة من العمر ” ١٨ عامًا ” من أجل الإنجاب بسرعة، إلا أنها رفضت الأمر وطالبته بالعودة لدراستها.

وهددته ” الزوجة ” بأنها إن لم تذهب للمدرسة ستتركه، لكنه أطبق عليها بكلتا يديه ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الزوج ” واعترف بجريمته، مبينًا أنه لم يقصد إزهاق روحها ولكنه كان يهددها بالقتل ليجعلها تقلع عن فكرة العودة للمدرسة مرة أخرى.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 22 دقيقة

الحياة الزوجية…رومنسية وبنفسجية.💏.

وبالحوار والنقاش والتفاهم وتقديم تنازلات..تأتي السعادة

لكن للاسف البعض يراها صراع إثبات وجود والسير بمنطق الغالب والمغلوب.

وفي النهاية شرطة ونيابة ومحكمة وحبل مشنقة

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