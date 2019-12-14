عصائر طبيعية تقوي مناعتك في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه يصبح الجسم في موسم الشتاء أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من مشكلات الجهاز التنفسي، لذا يجب الحرص على تناول بعض العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض المختلفة ، ومنها :

عصير الليمون : من المعروف أن الليمون يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومواجهة نزلات البرد والإنفلونزا، ومن ثم يراعى الحرص على شرب كوب يوميًا من عصير الليمون، مع إضافة العسل للتحلية أو بعض أوراق النعناع الطازجة الخضراء باعتبارها من الأطعمة المضادة للالتهابات.

عصير البرتقال : يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بالفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة، لذا يمكن عصر 2-3 برتقالات يوميًا، مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

عصير الاناناس: يتميز الأناناس باحتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، كما يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى عصير الأناناس للاستمتاع بمذاق مميز.

عصير الطماطم : يعتبر عصير الطماطم اختيارًا رائعًا لتعزيز جهاز المناعة، حيث يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين سي تفوق تلك الموجودة في البرتقال بمعدل 3 مرات، كما يمكن إضافة بعض البهارات الخفيفة للحصول على مذاق لذيذ، ومن بينها الحبهان أو البقدونس المفروم أو الفلفل أو رشة خفيفة من الملح.