شركة ملاذ للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين بالرياض والدمام 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة؛ من أجل للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأشارت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى موظف استقبال- مطالبات (الرياض)، موظف استقبال- مطالبات (الدمام).وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م، حيث أن التقديم يكون من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا