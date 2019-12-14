300 زائر لـ « بصحتي ابني وطني » بالنعيرية

عبدالله الشمري(صدى):

اختتم مستشفى النعيرية العام فعاليات معرض صحة الطفل الذي دشنه محافظ النعيرية إبراهيم الخريف تحت شعار “بصحتي ابني وطني” واستمر على مدى يومين متتالين، يرافقة مدير شرطة النعيرية العميد علي المطيري ومدير مرور النعيرية المقدم نايف الشمري ومدير بلدية النعيرية المهندس نايف الرجباني ،

واستقبل المعرض نحو 300 زائر من مختلف الأعمار، وتعرفوا على مفاهيم تثقيفية مختلفة في الجوانب الصحية، تركزت على أهمية المحافظة على سلامة الفم والأسنان، ودور التغذية السليمة في المحافظة على صحة الطفل، إلى جانب بيان مخاطر السمنة وما تسببه من أمراض تضر بصحة الطفل، وإيضاح أهمية غسيل الأيدي قبل تناول الأطعمة وبعدها، كما اشتمل المعرض على نشرات تثقيفية تحث الأمهات، على أهمية الرضاعة الطبيعية وعدم الاعتماد على الرضاعة الصناعية.

وذكر مدير مستشفى النعيرية العام حمد الفحطاني أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من البرامج الصحية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، والتي تسعى إدارة المستشفى من خلالها إلى تقوية الجانب الوقائي والتوعوي لما لذلك من أهمية بالغة، كما أن استخدام الترفيه في المعرض يعتبر من عناصر التوعية لكون الفئة المستهدفة هم الاطفال،

في حين استقبل المعرض عددا من طلاب وطالبات مدارس البنات الابتدائية ورياض الأطفال، وتعرفوا على أهمية استخدام الفرشاة والمعجون لتبقى اسنانهم نظيفة وسليمة وكذلك الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالإضافة الى أهمية تناول الاكل الصحي الذي يساعد على التكوين الجسماني السليم، كما قدم المثقفون الصحيون شرحا تعريفيا عن أركان ومحتويات المعرض، لوكيلة الكلية الجامعية للبنات بالنعيرية الدكتورة فوزه الشمري، والتي تطلعت إلى مزيد من التعاون في مجال تعزيز الصحة لدى طالبات الكلية الجامعية في تقديم مثل هذه البرامج الثقيفية الهادفة.