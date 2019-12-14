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  • نشر : منذ 9 دقائق
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  • حوادث

القبض على مواطن تورّط بارتكاب عددٍ من الجرائم في الرياض

القبض على مواطن تورّط بارتكاب عددٍ من الجرائم في الرياض
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن / في العقد الثالث من العمر)،

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل والسرقة منها ، وتم بحوزته ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية إضافةً إلى معدات وأقنعه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.


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