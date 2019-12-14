القبض على مواطن تورّط بارتكاب عددٍ من الجرائم في الرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن / في العقد الثالث من العمر)،

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل والسرقة منها ، وتم بحوزته ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية إضافةً إلى معدات وأقنعه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.