بالفيديو.. فوز العتيبي: الإنسان متخلف عبر كل العصور

الرياض(صدى):

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وصفها للإنسان بأنه “متخلف” عبر كل الأزمنة، لافتًة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص لا يتقبلون فكرة الاختلاف في الرأي ولا يحترمون هذا بل ويقللون من الشخص المختلف معهم في أمر ما.

وقالت فوز العتيبي، عبر مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ، أنها وصلت لمرحلة تقبل الآخر بمذهبه وعقيدته، معلنًة تراجعها عن مهاجمة أحد أو السخرية من أي شخص يختلف عنها، داعيًة بأن تظل على هذا في إشارة إلى أنها تصالحت مع نفسها في تقبل اختلاف الآخرين.

وتابعت فوز العتيبي: “صدقوني راح يبقى في كل العصور والأزمنة الإنسان المتخلف الوحيد في كل هذه الأزمنة والإنسان اللي مو قادر يتقبل المختلفين عنه، والإنسان اللي يستصغر ويحط من المختلفين عنه وما يحترم أختلافهم”.

وأضافت العتيبي: “الحمد لله إني وصلت لمرحلة إني أختلف مع الناس بكل مذاهبهم وعقائدهم حتى لو مو مقتنعة”، مبينًة: “صديقاتي منتقبات وأحترمهم وأحبهم ويحبوني وأصادف ناس من طبقات تختلف عني ووالله أكثر ناس يحبوني ومختلفين عني أكثر من الناس اللي يتفقون معي”.