الكشف عن الأشخاص المخولين بالتعريف بالراغبين في إصدار بطاقة الهوية للمرة الأولى

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الأشخاص المخولين بالتعريف بالراغبين في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، موضحة أن الأب بإمكانه التعريف بابنه إلكترونياً.

وأشارت «الأحوال المدنية» إلي أن الأشخاص المخولين بذلك هم: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، الخال، الخالة، الجد، الجدة، العمة، ابن العم، ابنة العم، ابن الخال، الوكيل الشرعي.

وحددت «الأحوال المدنية» شروطا في الشخص «المُعرِّف» أن يكون قد أكمل سن الـ18 عاما، ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، مبينة أنه في حال عدم وجود أقارب، تتم الاستعانة بشاهدين سعوديين.