تعرف على آلية اختيار المستحقين في برنامج سند محمد بن سلمان

حمود العنزي(صدى):

وضع برنامج ” سند محمد بن سلمان ” مجموعة من الشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج.

وجاءت هذه الضوابط لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب، وجاءت كالتالي:

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

– أن يكون عمر الزوج ما بين ” 21 – 40 ” سنة، وللزوجة ما بين ” 18- 40 ” سنة.

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%