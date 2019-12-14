بالفيديو.. ماجد المهندس يقبل يد أصالة أثناء حفلهما في ليالي سمرات الرياض
وثق مقطع فيديو لحظة تقبيل الفنان العراقي ماجد المهندس لـ يد الفنانة أصالة، أثناء حفلهما في ليالي سمرات الرياض.
وعن ذلك، قالت ” أصالة ” بالفيديو: ” مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائمًا لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي ” .
وتابعت: ” ما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم ” .
ودفع هذا الثناء والمديح من قبل أصالة لـ ” المهندس ” ، لتقبيل يدها قائلآ: ” دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس ” .
لللل[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 26 دقيقة
وش قصة الكل يبوسها
عبدالرحمن يقول في قرابه ومحمد عبده يقول تبادل محبه وماجد انا بسعدها وطفش زوجها طارق العريان ما قدر يبوسها من كثر ماتنباس خارج البيت فطلقها