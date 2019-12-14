بالفيديو.. ماجد المهندس يقبل يد أصالة أثناء حفلهما في ليالي سمرات الرياض

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تقبيل الفنان العراقي ماجد المهندس لـ يد الفنانة أصالة، أثناء حفلهما في ليالي سمرات الرياض.

وعن ذلك، قالت ” أصالة ” بالفيديو: ” مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائمًا لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي ” .

وتابعت: ” ما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم ” .

ودفع هذا الثناء والمديح من قبل أصالة لـ ” المهندس ” ، لتقبيل يدها قائلآ: ” دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس ” .