«فيسبوك» لـ موظفيها: المعلومات المصرفية الخاصة بكم سُرقت

وكالات(صدى):

وجهت شركة ” فيسبوك ” رسالة إلكترونية لموظفيها، تُفيد بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم.

وحدثت سرقة المعلومات من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بـ ” فيسبوك ” ، كانت في سيارة أحد العاملين به، ولم تكن مشفرة.

وتضم هذه الأقراص معلومات مهمة مثل ” كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم ” ، فضلًا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي.

فيما لم تحتوي الأقراص المسروقة على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت “وفيسبوك ” موظفيها إعلام بنوكهم بالسرقة، كما تعمل السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.