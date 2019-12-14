«فيسبوك» لـ موظفيها: المعلومات المصرفية الخاصة بكم سُرقت
وجهت شركة ” فيسبوك ” رسالة إلكترونية لموظفيها، تُفيد بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم.
وحدثت سرقة المعلومات من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بـ ” فيسبوك ” ، كانت في سيارة أحد العاملين به، ولم تكن مشفرة.
وتضم هذه الأقراص معلومات مهمة مثل ” كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم ” ، فضلًا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي.
فيما لم تحتوي الأقراص المسروقة على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت “وفيسبوك ” موظفيها إعلام بنوكهم بالسرقة، كما تعمل السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.
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