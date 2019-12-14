بالفيديو.. لفتة إنسانية من سعد الصغير بأداء العمرة عن الراحل شعبان عبدالرحيم

القاهرة(صدى):

أدى الفنان الشعبي المصري سعد الصغير، مناسك العمرة عن نفسه، ليؤدي بعدها عمرة للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم؛ حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يدعو للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم بالرحمة والمغفرة

وأوضح ” الصغير ” أن الفنان الراحل هو صاحب فضل عليه، وأنّه أوّل من ساعده، ووقف بجانبه في بداية طريقه الفنّي، وكان حقاً عليه الدعاء له وعدم نسيان فضله؛ حيث قال: ” عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك، يا وزير الحنية يا طيب، يا أبسط حد في الدنيا ” .

وأضاف: ” النهاردة وأنا بعمل عمرة فِضلت أدعيلك.. والله إحنا وكل الناس اللي معايا، وأنا مقدرتش أنساك، ولا أقدر أنسى أنت عملت معايا إيه، وعارف أنت كنت بتحبني قد إيه.. ربنا يرحمك يا عم شعبان يا رب، وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي ” .