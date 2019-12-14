العمر المناسب لتنويع الطعام للطفل لرضيع

برلين(صدى):

لا شك أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل الأغذية اللازمة لنمو الطفل حتى عمر عامين ، إلا أنه يجب تعويد الطفل على تنوع الطعام مبكراً مع الحصول على فوائد الخضراوات واللحوم والفاكهة .

وكشفت الجمعية الألمانية للتغذية عن السن المناسب لبدء تقديم تلك الأطعمة الصلبة للأطفال ، مؤكدة أنه يمكنك التنويع له بين الشهرين الخامس والسابع .

ويجب أن يكون الأمر تدريجي وفقاً للتغيرات الفسيولوجية للطفل ، ففي البداية قدمي له الخضراوات واللحم ، وبعدها وجبة من الحليب والحبوب ، ثم قومي بتقديم وجبة من الحبوب والفاكهة بين الشهرين السابع والثامن .

أما السكر والملح فتجبيهما قدر الإمكان ، ومن الأفضل إستبدال السكر الأبيض بالفاكهة سهلة البلع .

كما يجب أن تعودي طفلك على المشروبات المختلفة عدا العصائر ، كالأعشاب وشرب الكميات المناسبة من الماء .