  • السبت 14

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. ناهد السباعي تكشف عن تصرف نبيل لأصدقاء الراحل هيثم أحمد ذكي

بالفيديو.. ناهد السباعي تكشف عن تصرف نبيل لأصدقاء الراحل هيثم أحمد ذكي

بالفيديو.. ناهد السباعي تكشف عن تصرف نبيل لأصدقاء الراحل هيثم أحمد ذكي
القاهرة(صدى):

في موقف إنساني نبيل ، كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن إنتهاء أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي من بناء مسجد يحمل اسمه كصدقه جارية له بعد مرور نحو شهر ونصف على وفاته .

ونشرت “السباعي ” لقطات خاطفة عن المسجد على صفحتها بموقع “إنستجرام ” راافضة تحديد موقعه وتصوير وسائل الإعلام له تجنباً للرياء ، مؤكدة أن هذا العمل للعبادة وليس للتباهي .

وعلقت الفنانة المصرية عى صنيع أصدقائه قائلة : الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا .

وأكدت ” السباعي ” أن أصدقاء هيثم ضربوا أفضل مثال في الصداقة والوفاء ، طالبة من الجمهور الدعاء له ، وكانت صلاة الجمعة أمس أول صلاة تقام به .

وكانت وفاة الفنان الراحل صدمة كبيرة في الرأي العام المصري على صعيد الجمهور والفنانين ، نظراً لكونها وفاة مفاجئة لفنان لم يتخطى بعد 34 عام .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *