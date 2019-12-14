بالفيديو.. ناهد السباعي تكشف عن تصرف نبيل لأصدقاء الراحل هيثم أحمد ذكي

القاهرة(صدى):

في موقف إنساني نبيل ، كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن إنتهاء أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي من بناء مسجد يحمل اسمه كصدقه جارية له بعد مرور نحو شهر ونصف على وفاته .

ونشرت “السباعي ” لقطات خاطفة عن المسجد على صفحتها بموقع “إنستجرام ” راافضة تحديد موقعه وتصوير وسائل الإعلام له تجنباً للرياء ، مؤكدة أن هذا العمل للعبادة وليس للتباهي .

وعلقت الفنانة المصرية عى صنيع أصدقائه قائلة : الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا .

وأكدت ” السباعي ” أن أصدقاء هيثم ضربوا أفضل مثال في الصداقة والوفاء ، طالبة من الجمهور الدعاء له ، وكانت صلاة الجمعة أمس أول صلاة تقام به .

وكانت وفاة الفنان الراحل صدمة كبيرة في الرأي العام المصري على صعيد الجمهور والفنانين ، نظراً لكونها وفاة مفاجئة لفنان لم يتخطى بعد 34 عام .