بغياب جوميز وجيوفينكو.. تشكيلة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية اليوم
تترقب الجماهير والأوساط الرياضية اليوم السبت لقاء الهلال بطل آسيا 2019 مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في مباراه حماسية مشتعلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية .
وتعتبر هذه أول مباراه للهلال في كأس العالم للأندية وسط تفاؤل كبير بإجتياز الصعوبات بعدما تمكن أزرق الرياض من حصد لقب البطولة في دوري آسيا .
وتأكد غياب بافيتيمبي جوميز و سيباستيان جيوفينكو بسبب إصابة الأول ، ومعاناة جيوفينكو من نزله معوية .
وأكدت مصادر أن تشكيلة الفريق ستضم عبد الله المعيوف في حراسة المرمى ، و عمر خربين في الهجوم ، وياسر الشهراني ،وعلي آل بليهي ، وجانغ هيون سو ، والبريك في الدفاع .
أما الوسط سيضم عبد الله عطيف ، ومحمد كنو ، وسالم الدوسري ، وإدواردو ، وكاريلو .
وسيضم الترجي معز بن شريفية “حارس مرمى ” ، ، ومحمد اليعقوبي ، وعبد القادر بدران ، إلياس الشتى ، وسامح الدربالي في الدفاع .
أما الوسط فسيضم : فوسيني كوليبالي ، بونسوا كوامي ، وعبد الرؤوف بن غيث ، وسيكون أنيس البدري وحمدو الهوني ، وإبراهيما واتارا في الهجوم .
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