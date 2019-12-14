بغياب جوميز وجيوفينكو.. تشكيلة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية اليوم

ماجد الأشرم(صدى):

تترقب الجماهير والأوساط الرياضية اليوم السبت لقاء الهلال بطل آسيا 2019 مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في مباراه حماسية مشتعلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية .

وتعتبر هذه أول مباراه للهلال في كأس العالم للأندية وسط تفاؤل كبير بإجتياز الصعوبات بعدما تمكن أزرق الرياض من حصد لقب البطولة في دوري آسيا .

وتأكد غياب بافيتيمبي جوميز و سيباستيان جيوفينكو بسبب إصابة الأول ، ومعاناة جيوفينكو من نزله معوية .

وأكدت مصادر أن تشكيلة الفريق ستضم عبد الله المعيوف في حراسة المرمى ، و عمر خربين في الهجوم ، وياسر الشهراني ،وعلي آل بليهي ، وجانغ هيون سو ، والبريك في الدفاع .

أما الوسط سيضم عبد الله عطيف ، ومحمد كنو ، وسالم الدوسري ، وإدواردو ، وكاريلو .

وسيضم الترجي معز بن شريفية “حارس مرمى ” ، ، ومحمد اليعقوبي ، وعبد القادر بدران ، إلياس الشتى ، وسامح الدربالي في الدفاع .

أما الوسط فسيضم : فوسيني كوليبالي ، بونسوا كوامي ، وعبد الرؤوف بن غيث ، وسيكون أنيس البدري وحمدو الهوني ، وإبراهيما واتارا في الهجوم .