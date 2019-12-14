تطورات جديدة بشأن قضية نيمار وبرشلونة 

نواف السالم(صدى):

روى والد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، تفاصيل جديدة بخصوص الشكوى التي رفعها نجله على ناديه السابق برشلونة، للحصول على مستحقاته المالية، قائلا:”القضية قديمة، وكانت منذ غادر اللاعب برشلونة”، موضحا أنه شعر بالأذى خلال هذا التوقيت، مما جعله يرفع الدعوى”.

ولفت والد نيمار إلى أن كل شيء في طريقه من أجل الحل في الفترة المقبلة، موضحا أنهم يريدون التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني، لأن هذا هو الحل الأفضل للجميع.

وأبان أن علاقتهم برئيس النادي غوسيب ماريا بارتوميو، جيدة للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وحول ما يتعلق بعودة نيمار مرة أخرى إلى برشلونة، ذكر والده أنه لا يعلم ما تحمله الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن عقد اللاعب مع النادي الفرنسي ما زال ساريا.