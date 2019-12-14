احذر.. أطعمة يجب عليك تجنبها إذا كنت مصابا بـ التهاب الأمعاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” التهاب الأمعاء ” أحد الأمراض الشائعة التي تُصيب الجهاز الهضمي، فهو عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء تسبب والآلم، لذا سنستعرض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمن يعانون من التهاب الآمعاء.

– التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كـ ” البقوليات والكرنب ” .

– الابتعاد عن الأغذية المسببة للإمساك مثل ” الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض ” .

– تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كـ ” الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة ” .

– شرب السوائل بكثرة، حيث تعمل السوائل على تسييل الفضلات في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون التهابات جديدة.