نصائح تساعدك على إبراز رومانسيتك بعفوية أمام شريك حياتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تقع بعض السيدات في الحيرة بسبب تفضيل أزواجهم الرومانسية أكثر من الواقعية، حيث يتمنون أن تكون المرأة فائقة الرومانسية، لذا سنستعرض في هذا التقرير نصائح تساعدك على إبراز رومانسيتك لزوجك.

– الألوان الرومانسية

اعتمدي الإطلالات الكلاسيكية التي تعكس رومانسيتك، كما يجب أن تعتمدي على الألوان الأساسية الهادئة كـ ” الأبيض والأسود والأحمر والأزرق السماوي ” .

– هدايا رومانسية

استغلي أيّة فرصة مناسبة لإهدائه رواية عاطفية أو كتاب شعر رومانسي؛ لأنّ هذا النوع من الهدايا يليق بالرجل الرومانسي؛ لأنه عادة ما تكون هواياته قراءة تلك الكتب والروايات العاطفية.

– أغنيات وقصائد رومانسية

أرسلي لزوجك واستمعي معه إلى أغنيات وقصائد مليئة بالحب والشغف، عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني.

– عبري عن مشاعرك

سيلاحظ زوجك مدى رومانسيتك كلما عبّرت عن مشاعرك؛ خاصة تجاه من تحبّين من الأشخاص المحيطين بك؛ فعبّري له عن تلك العواطف التي تكنيها له.