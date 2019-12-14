بالفيديو.. تويوتا تستعد لإطلاق سيارة رياضية صغيرة وقوية

طوكيو (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن شركة تويوتا تستعد لإطلاق سيارة رياضية صغيرة وقوية، خلال مهرجان Toyota Gazoo Racing الذي سيعقد في ديسمبر الجاري؛ حيث تعد نسخة معدلة من سيارات yaris التي طرحتها العام الحالي.

وأظهر مقطع فيديو، أن السيارة تضم واجهة أمامية مختلفة قليلا بفتحات هوائية كبيرة، فضلًا عن عجلات رياضية عريضة وجنح هوائي صغير على المؤخرة، لمنحها أيروديناميكية عالية وثباتا أكبر على السرعات العالية.

وفي السياق نفسه، حصلت سيارة تويوتا الجديدة على محرك سوبرتشارجر بـ 4 أسطوانات وسعة 1.8 ليتر، يمنحها عزما يعادل 209 أحصنة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.