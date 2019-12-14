«الفيفا» يواصل البحث عن رعاة لمونديال الأندية الجديد 

طلال الغامدي(صدى):

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن شركاء تجاريين لبطولة مونديال الأندية الجديدة بمشاركة 24 فريقاً، والتي ستبدأ عام 2021 في الصين، وستقام كل 4 أعوام.

وأوضح فيفا أنه يعمل على تسويق النسخة الأولى من البطولة، من أجل استكشاف نماذج تجارية واستثمارية مختلفة للبطولة.

ويستعد الاتحاد الدولي لتلقي المقترحات حتى 19 من الشهر الجاري، وخلالها ستقدم الشركات التي تتمتع بـ”القدرة المالية والتشغيلية الضرورية”، و”الخبرة في إدارة بطولة بهذا الحجم” عروضها لـ”فيفا”.

ويعتقد “فيفا” أن البطولة الجديدة سيكون لها علامة تجارية مميزة، لأنها ستوفر لمشجعي الأندية فرصة لرؤية أنديتهم في بطولة تنافسية دولية على نطاق غير مسبوق.