حزب علي باباجان الجديد في طريقه لتضييق الخناق على أردوغان

أنقرة(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، سيتقدم بأوراق تأسيس حزبه الجديد فى مطلع العام الجاري الأمر الذي سيضيق الخناق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتسبب له في أزمة حقيقية.

وأوضحت التقارير، أنه من الممكن الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمى فى 5 يناير من العام المقبل، نظرًا لوجود بعض الإجراءات القانونية؛ فيما يأتي ذلك بالتزامن مع تسريب موعد إعلان تأسيس حزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وشهدت الأيام الأخيرة الكشف عن إرسال أردوغان فريقا من المقربين للغاية منه من أجل إقناع باباجان وداود أوغلو بالتراجع عن تأسيسس أحزاب جديدة، إلا أن داود أوغلو أكد لهم أن الأوان قد فات، بينما تجاهل باباجان الفريق ورفض تحديد موعد للقائهم.