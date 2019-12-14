عودة الطائرة «المحظورة» بعد تحطمها مرتين

واشنطن(صدى):

وافقت وزارة النقل الأمريكية على استئناف رحلات طائرات بوينج 737 ماكس في 2020 بعد شهرين من الحظر .

وجاء ذلك بعد الموافقة على خضوها لشروط تدريب جديدة على القيادة ، لا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لحين تجهيز الطائرات التي ظلت مخزنة منذ شهور .

أما شركة طيران أميركان إيلاينز فقد أعلنت أنها ستمدد إلغاء رحلاتها عبر بوينج 737 ماكس حتى إبريل المقبل .

وكانت بوينج قد أعربت عن أملها في عودة السماح بتشغيل هذا الطراز الأكثر مبيعاً وعودة المليارات إلى إيراداتها .

وقررت السلطات حظر تلك الطائرة المثيرة للجدل بعد وقوع حادثتين من طراز 737 ماكس في إثيوبيا وإندونسيا وأسفرا عن مقتل 346 شخص ، ما وجه أصابع الإتهام إلى الطائرة ومطالب بعمل إصلاحات لها .