الذهب يصعد في غياب تفاصيل اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1477.45 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المئة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.