3 خطوات للمحافظة على القير الأوتوماتيكي من التلف 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتمد غالبية السيارات الحديثة على القير الأوتوماتيكي بدلاً من ناقل الحركة اليدوي في الأعوام الأخيرة.

ويغفل كثير من قائدي السيارات كيفية العناية بالقير الأوتوماتيكي، ولذلك يجب إجراء الصيانة الدورية للقير عند قطع ما بين 30 إلى 40 ألف كيلومتر بشكل مستمر.

ونستعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على القير الأوتوماتيكي ومنها :

أولا.. الصيانة الدورية: يعتبر القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الميكانيكية في السيارة بعد المحرك، لمسؤليته الكبيرة في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة، لذلك يجب العناية بهذا الجزء الهام وإجراء الصيانة الدورية له بصورة مستمرة.

ثانيا.. تغيير الفلتر: لابد من تغيير فلتر الزيت الخاص أثناء صيانة القير الأتوماتيكي، لأنه غالباً ما يكون متسخاً وهو ما يؤثر على عمل القير، لكن إذا كان الفلتر من النوع المعدني، فمن الممكن أن يتم غسله فقط وإعادة تركيبه.

ثالثا.. فحص وتغيير الزيت: إهمال فحص الزيت وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وتزويده في حالة تناقصه يؤدي إلى تلف القير، حيث أن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى زيادة معدل التآكل للأجزاء الداخلية وتلفها، ونقص كمية الزيت تؤثر أيضًا في أداء القير، لذلك يجب فحص زيت القير بشكل مستمر وتغييره عند انتهاء صلاحيته.