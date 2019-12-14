مدرب تشيلسي يتحدث عن المنافسة التي تنتظر لاعبيه مع الصفقات الجديدة 

ماجد محمد(صدى):

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن قدوم لاعبين جدد والمنافسة التي تنتظر الشباب، قائلا إنها صحية ومتكافئة في التدريبات في نادي مثل تشيلسي، موضحا:”لا يجب أن تتوقع أنك بطريقة أخرى، ستبقى على أطراف أصابع قدميك وهذا أمر جيد، أتذكر حين انضم فرناندو توريس للفريق وكان تعاقدًا كبيرًا كان الأمر مثيرًا”.

ولفت لامبارد إلى أن قدوم لاعبين للفريق يدفع اللاعبين الذين يلعبون في مركزه للعمل بقوة والتطور حتى يحافظوا على مركزهم، حيث استشهد بفترة قدوم الإسباني فيرناندو توريس لفريق تشيلسي في السابق.

وأوضح لامبارد أنه يفكر في التعاقدات الجديدة، لكنه قلل من إمكانية تهديدها لنجومه الشباب، مردفا:”إذا نظرت للمراكز التي يجب عليّ أن أقوم بتعزيزها لن أميل نحو مراكز اللاعبين الشباب”.

وتابع:’لقد رأينا أن إعطاء الفرصة للاعبي الأكاديمية هو فكرة جيدة واستحقوها لأنهم لم يحصلوا عليها في الماضي، وأكبر شيء لديّ هنا هو صعوبة العمل في مركز التدريبات لأنني أملك فريقًا جيدًا”.

وتهدد التعاقدات الجديدة عدة لاعبين شباب منحهم المدرب فرانك لامبارد، الفرصة هذا الموسم، وأصبحوا لاعبين أساسيين كالمهاجم تامي أبراهام، وماسون مونت، وكالوم هودسون أودي، وفيكايو توموري، ورييس جاميس.