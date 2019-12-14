مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جراء رياح عاتية في جنوب غرب فرنسا

بوردو(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون في جنوب غرب فرنسا جراء رياح عاتية ضربت الليلة الماضية الساحل المطل على المحيط الأطلسي ومناطق داخلية.

وقالت فرق الإطفاء إن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاما لقي مصرعه في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، في حين عمدت السلطات في إجراء احترازي إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على متعرجات نهرية بالقرب من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات طمي.