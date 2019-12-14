آخر التطورات في قضية صكوك الباحة المشبوهة

إبراهيم الزهراني(صدى):

في متابعة للقضية المعروفة إعلاميًا بصكوك الباحة المشبوهة، طالبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، 26 متهماً في القضية بتزويدها بالوكالات والمحاضر وملفات الحجج محل الاتهام.

وشددت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في القضية على إيفاء المتهمين المرفقات اللازمة لإصدار الحكم منها: وكالات، محاضر، ملفات الحجج المزورة، وصك الحكم الصادر ضدهم بتهمة غسل الأموال.

ويرى مصدر عدلي أن تكون المرفقات قد نُزعت من ملف القضية أو أنها لم ترفق عند بدء الدعوى ضد المتهمين، ما استدعى طلبها للتحقق من ثبوت التهم عليهم من عدمها.

يذكر أن التحقيقات في القضية كانت قد خلصت إلى اتهام قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة – العقيق.