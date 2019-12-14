حكم الهلال والترجي.. لُقب بـ «السفاح» وتورط في تكوين منظمة سرية للمراهنات

ماجد محمد(صدى):

يدير الحكم التشيلي روبرتو توبار، اليوم السبت، لقاء الهلال والترجي التونسي، ضمن أولى مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية.

ويعتبر توبار من الحكام المشهورين في أمريكا الجنوبية، حيث يُعرف بإشهار البطاقات الصفراء، ويطلق عليه لقب «السفاح».

وأشرف توبار على العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات قارية ودولية، لكنه يمتلك سمعة سيئة أثرت على مشواره التحكيمي في سنوات سابقة.

وكان الحكم التشيلي قد تورط في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013، عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر، لمشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام.

وبعد انتهاء فترة إيقافه، تمكن من الحصول مجددا على الشارة الدولية، ونجح في أن يتحول إلى حكم متميز دوليا بعدما عاد بأداء جيد.

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