أبرز اشتراطات الحصول على رخصة «إيقاف المركبات»

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها تقديم خدمة إيقاف المركبات في المنشآت التجارية.

واشترطت تقديم مخططات مرورية لسير المركبات في الموقع لضمان انسيابية الحركة.

كما شددت على ضرورة أن يكون راكن السيارة حاصلا على صحيفة سوابق من الجهات المختصة وعلى رخصة قيادة سارية المفعول وإلزامه بتقديم إيصال استلام لمتلقي الخدمة مدون فيه اسمه.

كما ألزمت البلدية مقدمي الخدمة بزرع كاميرات أمنية ملونة وحديثة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة، وأن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي يلتزم من خلاله بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

واشترطت أيضا توفير مواقف خاصة أو مستأجرة تتناسب مع حجم المنشأة ووضع لوحات إرشادية في مكان بارز توضح تقديم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص له.

وطالبت الشؤون البلدية والقروية مقدمي الخدمة بإنشاء منصة تحكم «كاونتر» لتنظيم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص وتوحيد زي الموظفين وعليه شعار المنشأة، إضافة إلى وضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة، وتخصيص نقطة استلام وتسليم للمركبات في حدود الملكية.