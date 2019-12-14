لبضع ساعات..رئيس الأرجنتين الجديد يعود لعمله كمشرف على الامتحانات

وكالات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، عاد رئيس الأرجنتين الجديد، ألبرتو فرنانديز، لوظيفته القديمة لبضع ساعات، الجمعة، كي ينجز عملا لم يستكمله كأستاذ جامعي يشرف على الامتحانات النهائية.

وفاجأ فرنانديز، الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد، الثلاثاء، طلابه في جامعة بيونس أيرس عندما جاءهم ليشرف على امتحان مادة الجريمة والعدالة، التي درسّها لهم حين كان أستاذا في القانون قبل أن يسعى لمنصب رئيس الدولة هذا العام.

ولساعات، جلس الرئيس مرتديا البدلة ورابطة عنق أمام القاعة، التي كان يلقي فيها المحاضرات والتي أدى الطلاب الامتحان النهائي، وعندما فرغ الطلاب التقطوا صورة جماعية معه.