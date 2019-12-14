«محاربة الفساد» تشكل لجنة لتصفية حزب البشير

وكالات(صدى):

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، عن قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وستعمل اللجنة على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

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