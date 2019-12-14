تركي آل الشيخ يستعد لحفلة ميدل بيست: «البس البندانة وروح يا وحش»

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اسىعداده لحضور فعالية ميدل بيست، المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ : ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست، أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه -رباط الرأس- وروح انبسط وولعها.

وتفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ ، حيث قال راشد الماجد: انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانة.

فيما قال الفنان ماجد المهندس :معاك يابو ناصر ،ورد المصري محمد حماقي قائلاً :مافيش حاجه ضاعت يابو ناصر يلا بينا نتبسط و نبسط الناس أنا جهزت البندانه.

وشارك الفنان محمد هنيدي قائلاً: أنا لبست البندانة، بس خايف، فيما قال رابح صقر: وأنا معاك بلبس البندانه يابوناصر.

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