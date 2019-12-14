للخدمة والرقص..مقهى جميع موظفيه من الروبوتات

طوكيو(صدى):

افتُتح مقهى في طوكيو يضم مجموعة كاملة من الروبوتات التي تعمل كنادلين، وراقصين، وعمّال نظافة.

ويقدم المقهى قائمة طعام صممها طاهي من نيويورك، بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين، كما يضم المقهى أيضًا متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية، والإكسسوارات، والملابس، والذي تعمل به أيضًا الروبوتات.

ويعمل في المقهى 10 من روبوتات Pepper كنادلين، حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن، حتى أنها تلتقط الصور معهم.

كما يحتوي المقهى أيضًا على مجموعة من روبوتات NAO، والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة، وغيرها من العروض خلال أوقات محددة طوال اليوم.

وبعد إغلاق المقهى أبوابه، تقوم مجموعة من روبوتات التنظيف Whiz بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل، وتنظيف السجاد.