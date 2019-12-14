مطلوب «مضيفات» في شركة طيران ناس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة «طيران ناس»، عن توفر وظائف شاغرة للنساء بمسمى «مضيفات» ضمن برنامج الضيافة الجوية؛ للعمل بالرياض وجدة والدمام.

وأوضحت أن الشروط تتضمن: أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة، وحاصلة على شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة كحد أدنى، تجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة، لائقة طبيًّا، الطول متناسق مع الوزن، على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم.

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .