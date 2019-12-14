وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع ببريدة
وقع، مساء الجمعة، حادث سير مروع بين مركبتين عند مفرق (النبقية) شرق مدينة بريدة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
وصرّح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الـ17:47، يفيد بووقع حادث سير بين مركبتين من نوع جيب ربع و GMC ، في مفرق النبقية شرق بريدة.
وأضاف أنه تم توجيه 7 فرق إسعافية إلى الموقع، إذ اتضح عند وصولها وجود 10 إصابات، منها إصابة واحدة حرجة، وأربع إصابات متوسطة، وإصابتان طفيفتان، وثلاث حالات وفاة.
وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع، ونقل الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4168 ] نشر منذ 35 دقيقة
ان لله وإن إليه راجعون
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يشغي المصابين و يرحم الأموات منهم