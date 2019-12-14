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  • نشر : منذ 40 دقيقة
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  • حوادث

وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع ببريدة

وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع ببريدة
القصيم(صدى):

وقع، مساء الجمعة، حادث سير مروع بين مركبتين عند مفرق (النبقية) شرق مدينة بريدة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وصرّح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الـ17:47، يفيد بووقع حادث سير بين مركبتين من نوع جيب ربع و GMC ، في مفرق النبقية شرق بريدة.

وأضاف أنه تم توجيه 7 فرق إسعافية إلى الموقع، إذ اتضح عند وصولها وجود 10 إصابات، منها إصابة واحدة حرجة، وأربع ‏إصابات متوسطة، وإصابتان طفيفتان، وثلاث حالات وفاة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع، ونقل الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4168 ] نشر منذ 35 دقيقة

ان لله وإن إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يشغي المصابين و يرحم الأموات منهم

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