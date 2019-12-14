فلسطيني يحاول تفجير نفسه أمام أحد البنوك بمصر

القاهرة(صدى):

نجحت الشرطة المصرية في القبض على شاب فلسطيني الجنسية في بداية العقد الثالث من العمر، بعد تهديده بتفجير نفسه أمام مقر أحد البنوك.

وفي التفاصيل ورد بلاغ لشرطة المنصورة يفيد بتهديد شاب بتفجير نفسه مستخدمًا قنبلة، لينتقل رجال الأمن والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات لمحل الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من التحفظ على الشاب، حيث تبين أنه فلسطيني الجنسية ” ع.ع.أ-20 عامًا “ ، ولا يوجد قنبلة في الحقيبة التي يحملها، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.