«90 مصاب».. انفلونزا الخنازير تُثير الذعر بالأردن

عمان(صدى):

سيطرت حالة من الهلع على الشارع الأردني، وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير.

ومن جانبه كشف وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحالات المصابة إلى 90 حالة.

وأضاف: معظم الحالات المصابة غادرت المستشفى، ولم يبقَ سوى بضع حالات في مستشفيات الزرقاء (وسط)، والبشير (العاصمة)، والكرك الحكومي (جنوب).

واستكمل: الحالات لم تتجاوز الحد العادي، والوضع تحت السيطرة، ولم نصل إلى مرحلة القلق، وندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وأكد على أن العلاج متوافر، وجميع مستشفيات الوزارة والقطاع الصحي بأكمله في حالة طوارئ.

وأوضح جابر:المرض لم يعد إلينا، إنما لم يخرج، وأصبح متوطنًا في الأردن والمنطقة، وسيظهر سنويًا.