أنور قرقاش: أرامكو مفخرة لنا جميعًا في الخليج

أبو ظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز.

وأضاف: « كما أنه مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة».

ووصلت القيمة السوقية لشركة أرامكو، إلى 2 تريليون دولار مع بدء تداول أسهمها أمس الخميس، ما يؤكد صحة تقديرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي صرّح بها قبل 3 سنوات.

وكشفت هيئة السوق السوق المالية السعودية “تداول” عن تقدم الكثير من شركات القطاعين العام والخاص بطلبات للإدراج في “ تداول ” .

اقرأ أيضًا: