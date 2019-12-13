أنور قرقاش: أرامكو مفخرة لنا جميعًا في الخليج
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز.
وأضاف: « كما أنه مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة».
ووصلت القيمة السوقية لشركة أرامكو، إلى 2 تريليون دولار مع بدء تداول أسهمها أمس الخميس، ما يؤكد صحة تقديرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي صرّح بها قبل 3 سنوات.
وكشفت هيئة السوق السوق المالية السعودية “تداول” عن تقدم الكثير من شركات القطاعين العام والخاص بطلبات للإدراج في “ تداول ” .
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