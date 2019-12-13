الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط تصادرة 520كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي

محمد بن طحيطح(صدى):

الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط تغلق 26محلا مخالفاً وذلك من خلال جولاتها الاسبوع الماضي والتي شملت 103 منشأة مابين منشأت صحية ومهنية.

هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الرقابة المسائية وبإشراف مباشر من رئيس الفرقه المسائية الأستاذ سعيد بن محمد القرعاوي قد تمكنت من مصادرة 520كجم من اللحوم والفواكة والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي ومجهولة المصدر كما انها أزالت 38 بسطة عشوائية مخالفة وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة او مجهولة المصدر بالإضافة الى عدم وجود التراخيص البلدية والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.