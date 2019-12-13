قبل مواجهة الترجي.. إصابات بالجملة تُربك الهلال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الهلال يواجه مأزق في الوقت الحالي بعد إصابة لاعبه جيوفينكو بنزله معوية وتعرض غوميز للإصابة، وذلك بعد استبعاد سلمان الفرج من مواجهة الترجي التونسي غدا في كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يحل البرازيلي كارلوس إدواردو بدلًا من جيوفينكو على أن يبدأ عمر خربين بدلًا من غوميز، وسيتواجد محمد كنو بدلًا من سلمان الفرج.

وكان أشار رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال إلى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه، غدًا السبت، أمام الترجي التونسي الذي يتمتع بالخبرة والثقة، لكنه أشار إلى أن فريقه على أتم الاستعداد لهذه المباراة المهمة.